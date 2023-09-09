التأمين الصحي: إنخفاض التحصيل إلى 4.7% من الإيرادات المجازة





أعلن الدكتور فاروق نور الدائم عمر مدير التخطيط والسياسات العامه بالصندوق القومي للتأمين الصحي المدير العام المكلف في التقرير الذي قدمه في ورشة متابعة تنفيذ التدخلات المطلوبة لتحسين الخدمات الصحية التي بدأت صباح اليوم بمدني تحت شعار: (معا نواجه التحديات) عن تأثر الخدمات الصحية بالحرب الدائرة وخروج عدد من منافذ الخدمة بسبب عجز سداد مديونيات الخدمة وإنخفاض التحصيل إلى 4.7% من الإيرادات المجازة للعام 2023 مشيراً لتغطية 85% من سكان السودان بخدمات التأمين الصحي.

وكشف عن تراجع الخدمة في 2.969 مرفقاً غير المباشر لخدمات الرعاية الصحية الأساسية بنسبة 26% فيما إنخفضت المستشفيات المقدمة للمستوى الثاني من الخدمة بنسبة 31% من جملة 367 مستشفى إضافة لتأثر 354 مرفقاً مباشراً مقدمة للخدمة .

وأعلن إنتظام تقديم الخدمة الدوائية عبر 353 منفذاً من جملة 615 بنسبة 69% .

ولفت لتردد 1.7 مليون مريضاً على الخدمة خلال الربع الثاني من العام الجاري 84% منهم أصحاب أمراض مزمنة حيث أشار التقرير إلى أن الجزيرة الأعلى ترددا على خدمات التأمين الصحي في السودان بعدد 134.1 ألف مريضاً تليها ولاية كسلا ..