أمير قطر يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المغرب





وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية الشقيقة، وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية.

الهلال الأحمر القطري يخصص مليون ريال لتوفير الاحتياجات الضرورية لضحايا زلزال المغرب:

أعلن الهلال الأحمر القطري عن تخصيص مبلغ مليون ريال كاستجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الضرورية من خيام وبطانيات ومواد غذائية وصحية لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس.

وأكد الهلال الأحمر القطري، أنه فعل مركز المعلومات استجابة لأحداث الزالزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب بقوة 7 على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 822 حالة وفاة حتى الساعة، ويتابع أخر التطورات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المغربي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وكانت دولة المغرب قد تعرضت لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب، وتسبب في سقوط 820 قتيلاً على الأقل، وفقاً لوزارة الداخلية المغربية.

صحيفة الشرق القطرية