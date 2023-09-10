موجز وملخص العمليات ليوم السبت 9 سبتمبر





قالت القوات المسلحة السودانية بأن الموقف العملياتي بجميع المناطق والفرق مستقر بالبلاد ليوم السبت 9 سبتمبر 2023. وأضاف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني:

اشتبكت قواتنا في الفرقة السادسة مشاة بالفاشر مع المليشيا المتمردة تمكنت بحمدالله من دحرهم وتكبيدهم خسائر بلغت (٣٠) قتيل وعدد كبير من الجرحى واستلام عدد من العربات القتالية.

حاولت المليشيا مجددا اليوم الهجوم على سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية وتمكنت قواتنا من دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد وتدمير عدد من العربات القتالية ولاذ العدو بالفرار.

مجموعات العمليات الخاصة تواصل عملياتها الناجحه في أم درمان وبحري والخرطوم.

تواصل المليشيا المتمردة انتهاكاتها بحق المدنيين ، حيث قامت بقصف عشوائي علي مناطق ودالبخيت و حلة خالد بشمال أم درمان مما أدي إلي استشهاد (٣) من المواطنين، بجانب محاولات الإخلاء القسري لمواطني مربعات الفتيحاب وصالحة وحي النخيل والبستان.

دعواتنا بالجنة والخلود لشهداءنا الكرام وعاجل الشفاء للجرحى.

(نصر من الله وفتح قريب )