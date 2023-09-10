الجيش يعلن مقتل (30) من مليشيا الدعم السريع باشتباكات شمال دارفور





أعلنت القوات المسلحة السودانية عن مقتل “30”من قوات الدعم السريع في اشتباكات بين الجانبين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وقال الجيش في بيان إن قواته في الفاشر اشتبكت مع قوات الدعم السريع وتمكنت من “دحرها وتكبيدها خسائر بلغت “30” قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى واستلام عدد من العربات القتالية”.

وأضاف البيان أن قوات الدعم حاولت مجددا الهجوم على سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية في الخرطوم، لكن قوات الجيش كبدتها “خسائر كبيرة”.

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