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شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يحرر مركبات مدنية تخص المواطنين من المتمردين

2023/09/10
sudanarmy005
الجيش السوداني

حررت القوات المسلحة السودانية مجموعة من المركبات المدنية والتي تخص المواطنين وكان قد تم سرقتها من قبل متمردي الدعم السريع.

ويظهر في الفيديو المرفق مجموعة من السيارات المدنية “ملاكي”، وقد لطخت بالطين حيث يستخدمها أفراد المليشيا المتمردة في القتال.

وفقد عدد كبير من المواطنين عرباتهم أثناء الحرب، والتي قام بنهبها متمردي الدعم السريع والاستيلاء عليها بالقوة.

شاهد فيديو تحرير السيارات المدنية من قبل الجيش السوداني:

رصد وتحرير – “النيلين”

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