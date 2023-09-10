والي النيل الأبيض يدشن قافلة برنامج الغذاء العالمي لمراكز إيواء الوافدين





دشن الاستاذ عمر الخليفه عبدالله والي ولاية النيل الأبيض صباح اليوم أمام مباني وزارة التربية والتوجيه بربك اليوم مشروع السلة الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لمراكز ايواء الوافدين من ولاية الخرطوم بجميع محليات الولاية والتي تغطي ١١٦ ألف فردا بحصة شهرية للمواد الغذائية تستمر حتى نهاية هذا العام.

بحضور الأستاذ مصطفى حسن موسى وزير التربية والتوجيه المكلف والأستاذ الشاذلي خالد ابراهيم الأمين العام لحكومة الولاية والاستاذ الصادق محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية ربك والأستاذ محمد ادريس مفوض العون الانساني بالنيل الابيض، وعدد من قادة الأجهزة التنفيذية والامنية وميسري برنامج الغذاء العالمي .

واشاد الوالي بالدور الكبير الذي ظل يطلع به برنامج الغذاء العالمي في العون الانساني بالبلاد وقال إن هذه الحصة تشمل جميع الوافدين مطالبا بتجديد عمليات الإحصاء لهذه المراكز واعرب عن امله في ان تمتد يد العون الانساني لكافة الوافدين الموجودين في المراكز الغير مسجلة وداخل الاسر في قرى ومدن الولاية.

من جانبه قال الأستاذ محمد إدريس مفوض العون الانساني بالنيل الابيض ان هذه الحصة من المواد الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لمراكز الوافدين تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر للمفوضية مع المنظمات الدولية العاملة بالولاية.

وناشد جميع وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية بالتدخل الانساني العاجل في ولاية النيل الابيض خاصة وأن الولاية تحتضن اعدادا كبيرة من النازحين المنتشرين بجميع المحليات .