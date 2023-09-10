التأمين الصحي: تراجع الخدمات في 2023م لشح الموارد وتراكم المديونيات

وأبان وهب الله في تصريح (لسونا) أن خدمات التأمين الصحي في العام 2023م تراجعت لشح الموارد وتراكم المديونيات حيث بلغ التردد خلال الربع الاول من العام الجاري 5.3 مليون مريضاً مقارنة بعدد 21.4 مليون مريضاً في العام 2022م فيما بلغ التردد على الخدمات في الربع الثاني من العام الجاري 1.8 مليون مشتركا وإجراء 112 ألف عملية جراحية خلفت مديونية بلغت 14 مليون جنيهاً موضحا أن الأزمة المالية التي يمر بها الصندوق قد تؤدي لإنهيار التأمين الصحي في السودان وتردي الوضع الصحي وتفشي الأمراض ومضاعفاتها .