طب وصحة
التأمين الصحي: تراجع الخدمات في 2023م لشح الموارد وتراكم المديونيات
أعلن الدكتور صديق وهب الله مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي إنطلاق خطة الطواريء للتأمين الصحي منذ يوليو المنصرم وتستمر لنهاية العام الجاري تعقبها خطة تعافي الصندوق.
واشار لإعتماد خدمات الرعاية الصحية الأساسية خط أول للخدمة ومراجعة شبكة تقديم الخدمات بما يضمن الإستمرارية والعدالة عبر تشغيل 345 مرفقاً للخدمة المباشرة وإعتماد 189 مستشفا لتقديم المستوى الثاني من الخدمة.
وأبان وهب الله في تصريح (لسونا) أن خدمات التأمين الصحي في العام 2023م تراجعت لشح الموارد وتراكم المديونيات حيث بلغ التردد خلال الربع الاول من العام الجاري 5.3 مليون مريضاً مقارنة بعدد 21.4 مليون مريضاً في العام 2022م فيما بلغ التردد على الخدمات في الربع الثاني من العام الجاري 1.8 مليون مشتركا وإجراء 112 ألف عملية جراحية خلفت مديونية بلغت 14 مليون جنيهاً موضحا أن الأزمة المالية التي يمر بها الصندوق قد تؤدي لإنهيار التأمين الصحي في السودان وتردي الوضع الصحي وتفشي الأمراض ومضاعفاتها .
ودعا لتحديث حزمة الخدمات الطبية المقدمة لضمان إستفادة أكبر عدد من المشتركين بالتركيز على خدمات الرعاية الصحية التي يستفاد منها 80 _ 90% من المشتركين والعمل على تقوية وتعزيز الشراكات القائمة والتشبيك مع منظمات العون الإنساني للإستفاده من خدمات الإمداد المجاني .
من جانبه تناول الدكتور فخر الدين علي يس مدير التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة أهمية ورشة تحسين واقع الخدمات الصحية وتعزيز قدرات النظام الصحي بالبلاد التي إلتأمت صباح اليوم بمدني .
وأشار إلى أن التأمين الصحي بالجزيرة سيشهد في الفترة المقبلة إفتتاح 3 مراكز صحية مباشرة بمحليات جنوب الجزيرة والقرشي وشرق الجزيرة للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات لزيادة أعداد المستضافين من المتأثرين بالحرب في الخرطوم وتوفير الخدمة المباشرة.
سونا
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