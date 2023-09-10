ارتفاع مفاجئ في منسوب نهر الدندر يتجاوز الـ١٢ متراً





في تطور مفاجئ إرتفع منسوب نهر الدندر اليوم بعد مضي ذروة الفيضان مقارنه مع الأعوام السابقة، حيث سجل المنسوب اليوم عند محطة قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائيه ١٢،٧٠ متراً وإقترب من الخروج من مجراه الطبيعي متجاوزاً حوض النهر، مهدداً بغمر الزراعة التقليدية المحازية لشريط مجري النهر، إضافة إلى الزراعة البستانية.

من جهة أخرى، وقف الأستاذ الضو أحمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر ورئيس غرفة طؤاري الخريف الفرعية بالمحلية، على المنسوب بمحطة قياس مدينة وكبري الدندر، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الهشاشة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار يعقوب إلى أن غرفة الطؤاري تتابع المنسوب علي مدار الساعة بمحطة قياس مدينة الدندر.