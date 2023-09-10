شاهد بالفيديو.. ريماز ميرغني بالأسود تُبكي الشعب السوداني ” يا بيتنا المقفول كيف الخرطوم كيف الجيران حلتنا عموم”





في أحدث ظهور وبكلمات مليئة بالحزن والأسى ومرتدية للون الأسود، تعود ريماز ميرغني للغناء بي “بيتنا المقفول” وتبكي الشعب السوداني.

يا بيتنا المقفول كيف الخرطوم .. كيف الجيران حلتنا عموم .. لسة الطايرات بفوق .. بتحوم لسة الدانات ما وقفت يوم..

وتعيش العاصمة الخرطوم والسودان عموماً أجواء الحرب بعد تمرد قوات الدعم السريع في أبريل الماضي وجهود القوات المسلحة السودانية لاستعادة الأمن والأمان، وفضل بعض الإعلاميين والفنانين حالة الحياد، فيما فضل الآخر الوقوف مع أحد الأطراف، وما بينهما بقي البعض يدعو للأمان والسلام ووقف الحرب.

وبحسب رصد محررة “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي عادت ريماز ميرغني وهي ترتدي الأسود بهذه الأغنية “بيتنا المقفول” كلمات : رشيد سعدابي، ألحان وتوزيع موسيقي : مجاهد سيمت، حيث تقول في بعض المقاطع: ما كان في البال مرقتنا ولا الخاطر هجرتنا .. يا بيتنا أمانة عليك .. أشجارنا وحديقتنا وطيور بتغرد.. تسأل من غيبتنا في ضل النيمة مكان لمتنا..

شاهد “بيتنا المقفول” لـ “ريماز ميرغني”:

نقلاً عن – “كوش نيوز“