شاهد بالفيديو.. “ضحكات” الفنانة إيمان الشريف أثناء تقديمها وصلة غنائية تسحر الأسافير ومتابعون: (ضحكة تفرتق مسامير القلب وتسفرك من غير جواز)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو للفنانة الشهير إيمان الشريف أثار اعجاب واهتمام المتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة وهي سعيدة أثناء تقديمها وصلة غنائية خلال إحدى حفلاتها في الخرطوم قبل الحرب.

ورصدت الكاميرا الفنانة الشهيرة وهي تضحك في أكثر من لقطة وهو ما أعجب المتابعين والمعلقين, وكتب أحدهم (ضحكة تفرتق مسامير القلب) ليرد عليه معلق آخر (بسمة تسفرك بدون جواز … احيييي يا قلبي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين