شاهد بالفيديو.. خواجيات يشعلن شبكات التواصل بالرقص على أنغام ” Brother Louie “





أشعلت فتيات أوروبيات شبكات التواصل الاجتماعي بقيامهن بالرقص على أنغام الأغنية العالمية ” Modern Talking Brother Louie”. وإعادتها للواجهة بعد غيبة.

وظهرت عدة مقاطع بعد أن سمحت تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر خصائصها الجديدة بالدمج مع الأغاني المشهورة دون المطالبة بالحقوق – حتى زمن محدود – حيث يؤدي في تلك المقاطع شابات من أوروبا وقارات أخرى مجموعة من الرقصات على ألحان وأنغام أغاني قديمة، كانت الأعلى انتشار في العالم في وقتها، وساهم ذلك في إحياء تلك الأغاني من جديد في العصر الحالي.

وبحسب رصد محررة “كوش نيوز“، تجد هذه الألحان القديمة على شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلاً أكبر من الأعمال الجديدة لدى الجيل الحالي.

شاهد بعض المقاطع للرقص على ” Modern Talking Brother Louie”:

https://www.youtube.com/shorts/nMKyE8o6YG0

https://www.youtube.com/shorts/TvPN2fHF3O4

https://www.youtube.com/shorts/qkUWNgCk-Dc

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نقلاً عن – “كوش نيوز”