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شاهد بالفيديو.. “ناس الكورنيش بسلمو عليكم” ردحي حميدتي وكورنيش البرهان

2023/09/10
burhan portsudan8
البرهان

مازالت السخرية تتواصل من الظهور الصوتي الأخير لقائد التمرد “حميدتي”، والذي بان من خلاله ضيقه الواضح من الظهور القوي لقائد الجيش السوداني “البرهان”.

وفي استراحة “كباية شاي” يظهر شابان ويقدمان مقطعاً صغيراً يسخر من هذا الضيق الذي أبداه قائد قوات الدعم السريع “المحلولة” محمد حمدان دقلو، وعلى العبارات التي استخدمها في حديثه.

وبحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي تم تداول عبارات من فئات مجتمعية وأفراد متهكمين في السخرية على “حميدتي” مثل “ناس الكورنيش بسلمو عليكم” و “يا عيب الشوم”.

شاهد ناس الكورنيش بسلمو عليكم على قناة “طيبة”:

رصد وتحرير – “النيلين”

 

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