سياسية
قوات الدعم السريع “المتمردة” تهاجم مقر العدل والمساواة في الخرطوم وتأسر قائد ميداني للحركة
هاجمت المليشيا المُتمرِدة مقر حركة العدل والمساواة في منطقة الخرطوم ومقر د. جبريل إبراهيم وقتلت عدد من الأفراد.
وقامت قوات الدعم السريع المتمردة بأسر القائد الميداني للعدل والمساواة محمد التوم إبن خالة جبريل واقتياده إلى مكان مجهول !! وذلك وبحسب الصحفي عبدالكريم كباشي.
وكانت حركة العدل والمساواة السودانية قد أعلنت التزام الحياد في الحرب الدائرة، رغم إدانتها لجرائم الدعم السريع من خلال مؤتمرها الأخير الذي أقيم في ولاية البحر الأحمر – بورتسودان.
رصد وتحرير – “النيلين”
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