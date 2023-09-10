سياسية

حزب الأمة القومي: لم نشارك في اجتماع القوى السياسية الذي جرى بأسمرا

2023/09/10
حزب الامة

قال حزب الأمة القومي بأنه لم يشارك في اجتماع القوى السياسية الذي جرى بأسمرا مؤخراً، ولم يوفد أحد القيادات لتمثيل الحزب وأكد على العمل مع جميع الأطراف السياسية لإيقاف الحرب. وذلك بحسب الجزيرة – السودان.
وكان قد ظهر في الاجتماع المذكور اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي، مع قادة من قوى سياسية أخرى: جبريل إبراهيم، مناوي، ترك، التجاني سيسي، جعفر الميرغني.
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رصد وتحرير – “النيلين”

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