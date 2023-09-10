شاهد بالفيديو.. الفنان بلة ود الأشبة يغني بالربابة للفنان أحمد المصطفى (القربو يحنن والبعدو يجنن) خلال جلسة خاصة بالدامر وأحد الحاضرين يصفه بعميد الفن الحقيقي





نشر محبي فنان الربابة الشهير بلة ود الأشبة مقطع فيديو قصير أثار اعجاب واهتمام متابعي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر ود الأشبة في مقطع فيديو قصير وهو يغني خلال جلسة خاصة بمدينة الدامر بولاية نهر النيل حسبما ذكر ناشر المقطع.

وتغنى فنان الربابة الشهير خلال الجلسة التي حضرها عدد من معجبي بأغنية الفنان الكبير الراحل أحمد المصطفى الملقب بعميد الفن (القربو يحنن والبعدو يجنن).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد عبر أحد الحاضرين عن اعجابه الكبير بأداء الفنان بلة ود الأشبة للدرجة التي جعلته يصف ود الأشبة بعميد الفن الحقيقي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين