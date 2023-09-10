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بمشاركة سودانية .. الإمارات تعلن عن النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

2023/09/10
abudhabi uae
أبوظبي الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن انطلاق برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في نسخته الخامسة، حيث يشارك ممثلون من 18 دولة عربية من بينهم السودان.
وقالت الصفحة الرسمية لمركز الشباب العربي بأن الاستعدادات اكتملت لتجربة فريدة من نوعها، وبحسب رصد محرر “النيلين” تشمل التجربة مجموعة متنوعة من الورشات التدريبية ومحاكات واقعية تمثل تحديات ومهام مختلف المنصات الإعلامية وغيرها من المهارات المتقدمة.
ويشارك من السودان: مودة موسى، ووسام علي أحمد، من ضمن 51 مشاركاً يمثلون 18 دولة عربية. بجانب العديد من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في دولة الإمارات.
شاهد تفاصيل النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة:
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رصد وتحرير – “النيلين”

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