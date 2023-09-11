رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يلتقي رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية





التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، سعادة اللواء الركن (بحري) طارق خلفان الزعابي رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

تم خلال اللقاء يوم الأحد، مناقشة دعم برامج الأكاديمية والمسائل المتعلقة بتطوير التعاون التعليمي والأكاديمي المشترك، وسبل التعاون في المجالات البحثية.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

وكالة الأنباء القطرية