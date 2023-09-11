عالمية

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يلتقي رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية

2023/09/11
qatar nln
قطر

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، سعادة اللواء الركن (بحري) طارق خلفان الزعابي رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

تم خلال اللقاء يوم الأحد، مناقشة دعم برامج الأكاديمية والمسائل المتعلقة بتطوير التعاون التعليمي والأكاديمي المشترك، وسبل التعاون في المجالات البحثية.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

QNA SALEM BIN HAMAD 1 10 09 2023

وكالة الأنباء القطرية

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/11