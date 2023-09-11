الناطق الرسمي: القوات المسلحة توجه ضرباتها على تجمعات وحشود ومواقع وارتكازات المتمردين كأهداف عسكرية مشروعة





قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية “نبيل عبد الله” بأن القوات المسلحة توجه ضرباتها على تجمعات وحشود ومواقع وارتكازات المتمردين كأهداف عسكرية مشروعة.

مضيفاً بأن ذلك يأتي مع تقيدها التام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك كجيش محترف، وبأنه لا يمكن للجيش السوداني أن يوجه نيرانه لشعبه.

شاهد تصريح الناطق الرسمي على الجزيرة – السودان:

رصد وتحرير – “النيلين”