ميسي يعزي أسر ضحايا زلزال المغرب





بعث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، برسالة دعم إلى أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، وحُدد مركزه في جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، على بعد 320 كيلو مترا جنوب العاصمة الرباط.

وكتب ميسي عبر حسابه على “إنستجرام”: “أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب.. وكل الدعم للجرحى والأشخاص الذين تأثروا بالكارثة الكبيرة”.

وتسبب الزلزال في مقتل ما يزيد على 2000 شخص ومئات المصابين حتى الآن، إضافة إلى الأضرار المادية الضخمة.

يذكر أن العديد من نجوم كرة القدم على غرار المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأندية العالمية مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول، سارعوا إلى دعم المغرب ومواساة الضحايا.

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