ديوان الزكاة يدعم إيواء نازحين بمخططات السكن الشعبي بالدامر وعطبرة





أعلن الدكتور يحي أحمد عبد الله الامين العام لديوان الزكاة الإتحادي دعمه لإيواء النازحين بمخططات للسكن الشعبي والإقتصادية بالدامر وعطبرة بولاية نهر النيل.

وأكد الأمين العام لديوان الزكاة حرص الديوان على التعاون مع الصندوق القومي للإسكان وصندوق الإسكان بالولاية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بعطبرة بوفد صندوق الإسكان برئاسة المهندس عمر احمد علي مدير صندوق الإسكان بالولاية وبحضور مسؤول التنسيق والمتابعة بالصندوق القومي المكلف الأستاذ عمر سعدان ولجنة أهالي مخطط النهضة للسكن الشعبي برئاسة محمود كمال، حيث بحث معهم سبل التعاون والتنسيق لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالمخطط.

وبعد التدوال والنقاش أكد الأمين العام لديوان الزكاة دعمه لتوفير خزانات لمياه الشرب بمدينة النهضة أسوة بدعمه الذي قدمه مؤخراً للوافدين بمدينة المعمورة للسكن الاقتصادي الدامر. وأشار دكتور عبدالله إلى تراجع تحصيل الزكاة جراء الحرب.

كما إستعرض مدير صندوق الإسكان بالولاية خططهم وبرامجهم لايواء الوافدين للولاية، مشيراً إلى إستضافة أعداد منهم بمدن السكن الشعبي والإقتصادي بالدامر وشندي وعطبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وامتدح منسق الصندوق القومي للاسكان والتعاون القائم بين الصندوق والديوان لإسكان الفئات المستحقة للدعم، مبيناً أن إسكان المتاثرين بالنزاعات والحرب يجيء في مقدمة الأولويات في هذه المرحلة، مشيداً بجهود صندوق الإسكان الولاية في هذا الجانب، معلناً الدعم والإسناد لذلك.