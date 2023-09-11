السوداني لوفد سعودي: حكومتنا تنتهج تقوية التكامل الإقليمي والمواجهة الموحدة لتحديات المنطقة





استقبل السوداني وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، برئاسة إبراهيم محمد القناص، ورحب السوداني بالوفد الضيف، مؤكداً “أهمية استدامة وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، على جميع الصعد والمستويات، وتوطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية وعلاقات التبادل الثقافي”، وفق ما ورد في بيان المكتب الإعلامي للسوداني.

وبحث رئيس الوزراء العراقي، يوم الأحد (10 أيلول 2023)، مع وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية في المجلس، بحضور السفير السعودي لدى العراق، توطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن حكومته تنتهج “مساراً يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمي، وهو منهج يستهدف المواجهة الموحدة للتحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة”.

وأكد السوداني خلال اللقاء، أن “الحكومة انتهجت، منذ مباشرتها مهامَّها، مساراً يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمي، وهو منهج يستهدف المواجهة الموحدة للتحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والشعوب الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تنسيق المواقف، وبناء علاقات التقارب مع الجميع”، مبيناً أنّ “بغداد تحوّلت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات، مما يسهم في استقرار المنطقة”.

بدوره، أكد الوفد السعودي “تثمين المملكة للعلاقات مع العراق على مختلف المستويات، والتطلع إلى المشاركة في المشروعات التنموية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، بما يرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

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