وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية وعملية ناجحة لاستئصال كتلة في القولون





نعت إدارة مستشفيات البشير الممرض “لطفي القيسي” بعد وفاته إثر جلطة قلبية حادة.

ونشرت المستشفى عبر صفحتها على الفيسبوك “ننعى الزميل الممرض لطفي القيسي سائلين الله المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.”

وكان مستشفى البشير في الأردن قد تمكن عبر فريق جراحة الجهاز الهضمي من استئصال كتلة في القولون السيني بحجم 10 سم لرجل في سن الستين عبر المنظار.

وقال استشاري جراحة القولون، الدكتور غاندي العمايرة، بأن المريض كان يعاني من إمساك مزمن مصحوب بالتقيؤ المتكرر وفقدان الوزن لمدة 3 أشهر، وقد أُجريت له عدة عمليات تنظير للبحث عن السبب دون جدوى.

وكشفت صورة طبقية بحسب الدكتور العمايرة إلى أن وجود كتلة بحجم 10 سم، مما استدعى إجراء عملية استئصالها بالإضافة إلى وجود دمل داخل الكتلة واستئصال مقطع من الأمعاء الدقيقة الذي كان ملتصقًا بها.

وأوضح الدكتور العمايرة أن هذا النوع من العمليات يُعتبر من العمليات المُعقدة والمتقدمة في مجال جراحة المنظار.

وأكد أن العملية تمت بنجاح بمشاركة عدد من الأطباء أصحاب الاختصاص في مستشفى البش

الحقيقة الدولية + نيسان