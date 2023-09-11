أمير قطر والدبيبة يؤكدان ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان





أكد كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان (جار ليبيا).

هذا التأكيد جاء خلال مباحثات أجراها الشيخ تميم والدبيبة في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، بحسب بيان لمنصة “حكوماتنا” الليبية (تابعة للحكومة).

ووصل الدبيبة إلى الدوحة، مساء السبت، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة لم تُعلن مدتها.

وأفاد البيان بأن اللقاء ناقش “عددا من ملفات التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والبنية التحتية والمواصلات والرياضة”.

​​​​​كما ناقش “تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية وأهمية تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الجانبان “ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان والحفاظ على وحدته واستقراره”، وفقا للبيان. والخميس، أجرى أمير قطر مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وأكد حرص الدوحة على إنهاء القتال في السودان.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان قتالا بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

وأصدر البرهان، مساء الأربعاء، مرسومين دستوريين أحدهما يقضي بحل قوات “الدعم السريع”، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والآخر يلغي تبعيتها للجيش.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، بدأت السعودية والولايات المتحدة برعاية محادثات بين الجيش و”الدعم السريع” أسفرت عن أكثر من هدنة جرى خرقها وتبادل الطرفان اتهامات، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

وكالة الأناضول