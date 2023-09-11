والي الجزيرة: الولاية آمنة وما يروج له المتمردون (فرفرة مذبوح)





أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف أن ولاية الجزيرة آمنة تماماً وذلك بفضل الإجراءات التي إتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الحكومة المركزية، مبيناً أن ما تروج له ملشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة ماهو إلا (فرفرة مذبوح).

جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء الإعلامي الذي تم مساء اليوم بقصر الضيافة. وأضاف العاقب، برغم تحويل موازنة الولاية من موازنة تنمية إلى موازنة طواري، إلا أن ذلك لم يوقف الصرف على مشاريع التنمية وتوفير المواد الغذائيه َوالوقود والأدوية.

وبشر والي ولاية الجزيرة بتقديم سلة مواد تموينية تتكون من (١١ صنف) للعاملين بولاية الجزيرة بمبلغ ٦٠ ألف جنيه، على أن يتم سدادها على أقساط في ظل عدم صرف المرتبات.

وأوضح العاقب أن هناك تحديات تواجه حكومة الولاية تتمثل في تسيير دولاب العمل في ظل توقف الدعم المركزي وإنخفاض نسبة التحصيل بالولاية إلى ١٢٪ عن ما كانت عليه قبل الحرب، مستدركاً أنه وبرغم ذلك نجحت الولاية في النهوض بمسؤولياتها بدليل إستيعابها لعدد من الوزارات والمؤسسات الإتحادية.

وقال الوالي إن ولاية الجزيرة تحتوي على أكبر عدد من النازحين حيث يوجد بها أكثر من ٤٠٠ مركز إيواء لذلك تم منحها عدد ٦ نوافذ لإستخراج عدد ألف جواز في اليوم.

وكالة سونا