البرهان رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى إريتريا





توجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان صباح اليوم إلى العاصمة الاريترية أسمرا ، فى زيارة رسمية.

وسيجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الأريتري #أسياس_أفورقي ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين .

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي ، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من السادة الوزراء .

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

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