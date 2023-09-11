الشرطة: جهود متصلة لإستعادة الأمن والسلام بربوع البلاد





أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية العميد فتح الرحمن محمد توم، أن الشرطة تعمل بمهنية واحترافية عالية في تأمين كامل مناجم التعدين ، ومنشآت النفط والتعدين والخط الناقل ، فضلاً عن تنشيط عمل المعابر وضبط المتمردين الفارين من الخرطوم وعدد من معتادي الاجرام الذين خرجوا من السجون .

وكشف الناطق بإسم الشرطة السودانية في بيان صحفي ، عن حصولها على كشوفات كل الذين غادروا السجون ووضعهم بقوائم الحظر من السفر ، بالاضافة لضبطها عدد كبير من السيارات المنهوبة والمسروقة والمنقولات الاخري . كما تم تامين طرق المرور السريع.