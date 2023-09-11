قائد ميداني بمليشيا الدعم السريع في قبضة مباحث نهر النيل





تمكنت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل، بعد الرصد والمتابعة الأمنية والتنسيق المحكم مع إستخبارات القوات المسلحة، تمكنت من القبض على أحد القادة الميدانيين بمليشيا الدعم السريع المتمردة والذي كان ينشط هو وإبنه في نهب البنوك والمحال التجارية بأسواق مدينة الخرطوم بحري.

وجرت عملية القبض على المذكور بكمين أمني ناجح في منطقة المقرن بعطبرة ويجري حالياً التحري معه في الجوانب الجنائية ومن ثم تسليمه لإستخبارات القوات المسلحة.