سياسية
قائد ميداني بمليشيا الدعم السريع في قبضة مباحث نهر النيل
تمكنت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل، بعد الرصد والمتابعة الأمنية والتنسيق المحكم مع إستخبارات القوات المسلحة، تمكنت من القبض على أحد القادة الميدانيين بمليشيا الدعم السريع المتمردة والذي كان ينشط هو وإبنه في نهب البنوك والمحال التجارية بأسواق مدينة الخرطوم بحري.
وجرت عملية القبض على المذكور بكمين أمني ناجح في منطقة المقرن بعطبرة ويجري حالياً التحري معه في الجوانب الجنائية ومن ثم تسليمه لإستخبارات القوات المسلحة.
من جانبه، أشاد اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل بالقوة التي تابعت ونفذت عملية القبض على المتمرد المذكور في إطار التنسيق عالي المستوى بين كافة الأجهزة الأمنية، مجدداً تأكيده على أن ولاية نهر النيل ستظل عصية على المتفلتين والمجرمين.
سونا
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