والي الجزيره: سنعتقل كل من يتخابر أو يتواصل مع العدو





أعلن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة، في اللقاء الإعلامي لحكومة الولاية مساء أمس بقصر الضيافة بمدني، أن الحرب الآن أصبحت إعلامية وأن حكومته تعول على دور الإعلام في دحض الشائعات.

وأشار الوالي إلى نصرة الولاية للقوات المسلحة عبر فتح 200 معسكراً لتدريب المستنفرين إستجابةً لنداء القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً جاهزية الأجهزة الأمنية بالولاية للقبض على كل من تثبت عليهم تهمة التخابر والتواصل مع العدو.

وذكر العاقب أن الولاية فتحت أكثر من 400 مركزاً لإيواء المتأثرين بالحرب، مثمناً مبادرات المنظمات الدولية العاملة بالولاية تجاه تخفيف معاناة المستضافين بمراكز الإيواء ومع الأسر، مشيداً بدور الإختصاصين والأطباء المستضافين في توطين الجراحات والتخصصات النادرة.

ولفت إلى الجهود المبذولة من وزارة الصحة والمحلية لتعزيز الصحة والتخلص من النفايات عبر إستيراد المزيد من عربات نقل النفايات الضاغطه بسعات أكبر، علاوة على فتح مسارات وطرق جديدة لتسهيل حركة المرور والعمل على تحكيم الضوابط الصحية بالأسواق وتفريغ السوق العمومي بمدني إلى أسواق فرعية لتفادي الإزدحام وفرض هيبة القانون.

وكشف والي الجزيرة عن إكتمال الترتيبات لتركيب 1200 وحدة سكنية مزودة بالطاقة الشمسية بتمويل من بنك المزارع، مبيناً أن الولاية تلقت طلبات لتحويل مصانع الباقير إلى داخل الولاية، مقراً بفشل جهود الولاية للحصول على الدعم الإتحادي لسداد مرتبات العاملين التي تقدر بحوالي 7 مليار جنيهاً.