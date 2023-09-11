كيم كارداشيان تناشد بايدن… “لا نرغب في إبادة جديدة للأرمن”





وجّهت نجمة تلفزيون الواقع، #كيم كارداشيان نداء عاجلاً إلى الرئيس الأميركيّ جو #بايدن لحماية جمهورية أرمينيا من التصاعد في التوتر مع جمهورية أذربيجان.

وقالت كيم في المقال: “نحن أرمن. نحن أحفاد الذين عاشوا تجربة الإبادة الجماعية للأرمن، ولا نرغب في أن نتحدّث عن إبادة جديدة في المستقبل”.

وأشارت كارداشيان إلى أنّ جمهورية أذربيجان أغلقت الطريق الوحيدة التي كانت تربط جمهورية ناغورنو قره باغ ببقية العالم منذ أشهر. وقد أثّر ذلك بشكل كبير على إمكانية نقل المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية للسكان.

وفي هذا السياق، دعت كارداشيان السلطات الأميركية إلى ممارسة الضغط على جمهورية أذربيجان لفتح ممرّ لاتشين دون أيّ شروط مسبقة.

كذلك، دعا المدّعي السابق في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو كيم كارداشيان إلى نقل صوت السكان في ناغورنو قره باغ إلى وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، في ظلّ التصاعد السياسي والإنساني في المنطقة.

والجدير ذكره أنّ تطوّرات الوضع في ناغورنو قره باغ تؤكّد على ضرورة التدخّل الدولي لإنهاء الأزمة وضمان حقوق السكان المحليين.

صحيفة النهار