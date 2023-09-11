حاكم النيل الازرق يطلع على برنامج الترتيبات الأمنية بالإقليم





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه اليوم الوفد المشترك للجنة وقف إطلاق النار المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة العليا للترتيبات الأمنية الإتحادية برئاسة العميد الركن محمد الخليفة على الرئيس المشترك للجنة وقف إطلاق النار والعقيد الركن عمر عبدالبين عمر الرئيس المشترك للجنة.

ذلك بحضور اللواء الركن الحسن آدم الحسن قائد ثاني الجبهة الثانية والعميد الركن مأمون حماد الأمين عضو اللجنة العسكرية المشتركة العليا للترتيبات الأمنية الإتحادية . واطلعوا على مجمل القضايا المتعلقة بتوفير الظروف الملائمة للمضي قدماً في إنفاذ برنامج الترتيبات الأمنية.

واوضح العميد الركن محمد الخليفة على أن اللقاء أمن على مكاسب زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للإقليم مؤخراً، مبيناً أن اللقاء أشاد بتوجيهات السيد رئيس مجلس السيادة الخاصة بإيجاد المعالجات لكافة العقبات التي تعترض مراحل إنفاذ الترتيبات الأمنية، وأضاف أن اللقاء أمن على أهمية الوقوف خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة .

واضاف الخليفة أن الإجتماع أمن على أهمية دمج ماتبقى من قوات الحركة بالتركيز على القوات التي أكملت عمليات الفرز والتصنيف توطئةً لتوزيعهم على الأجهزة النظامية المختلفة.

وأوضح أن اللقاء أمن على أهمية دمج منسوبي الترتيبات الأمنية بالشرطة الموحدة وجهاز المخابرات العامة، موضحاً أن اللقاء أكد على ضرورة جمع السلاح بكافة أطراف الإقليم بحلول العام القادم 2024م.