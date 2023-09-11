بعد زيارة رسمية لأريتريا – رئيس مجلس السيادة يعود للبلاد

عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى البلاد بعد زيارة رسمية لدولة أريتريا إستغرقت يوماً واحداً .

وكان في إستقباله بمطار بورتسودان السيد مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس و عدد من السادة الوزراء.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي أن الزيارة أكدت دعم أريتريا للسودان ووحدة أراضيه مشيراً لمواقف الرئيس الأريتري أسياس أفورقي المشهودة والتي عبر عنها في قمة دول جوار السودان وفي قمة الإيقاد بجيبوتي و التي هدفت لتعزيز السلام والإستقرار في السودان مبينا أن رئيس مجلس السيادة أطلع الرئيس الأريتري على الأوضاع في السودان على ضوء تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والجرائم و الإنتهاكات التي مارستها بحق الشعب السوداني.