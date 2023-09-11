سياسية
والي سنار يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق
وجه والي سنار الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله إدارة المواصفات والمقاييس بالولاية بتشديد الرقابة على الأسواق من أجل الزام التجار بقانون المواصفات والمقاييس داعيا إلى ضرورة الالتزام بالعلمية في انظمة المعايرة .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية سنار الاستاذ ابايزيد الشيخ الطيب بحضور امين عام حكومة الولاية الاستاذ عبد العظيم ابو ضراع .
واوضح توفيق بأنهم بالولاية في حاجة كبيرة الي الاستفادة من موارد الولاية وتسويقها بشكل يلتزم بالمواصفات والمقاييس.
فيما استعرض مدير المواصفات والمقاييس رؤيته في إنشاء مسالخ للذبيح بالولاية بمواصفات تحافظ على صحة المواطن وكيفية الاستفادة من منتجات الولاية الزراعية وترويجها للسوق الخارجي .
كما قدم ابا يزيد شرحا للوالي فيما يتعلق بمجال عمل المواصفات والمقاييس السودانية من الاوزان والحفاظ على صحة المواطن عبر لجنة شئون المستهلكين بكل المتاجر واماكن الاطعمة والصيدليات بالولاية.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد