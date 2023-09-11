ماذا دار في مباحثات البرهان وأفورقي في أسمرا؟





أجرى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس الأريترى أسياس أفورقي، أجريا اليوم بأسمرا مباحثات مشتركة تعلقت بمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا وسبل دعمها وتطويرها .

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي أن المباحثات تناولت دعم أفاق التعاون المشترك بين البلدين مشيدا بمواقف الرئيس الأريتري الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية والتي عبر عنها من خلال مشاركته في أعمال قمة دول جوار السودان التي كانت قد عقدت بالقاهرة وكذلك في قمة دول الإيقاد التي إستضافتها جيبوتي مؤخراً .

مشيراً إلى أن رؤى وأفكار الرئيس أفورقي هدفت في مجملها لإستدامة السلام والإستقرار في السودان.