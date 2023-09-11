والي كسلا يتفقد قنوات الري بمشروع القاش





وجه والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله بوضع المعالجات اللازمة والفورية لقفل فموم سلام عليكم ـ دار المك ـ تندلاي لضمان وصول المياه إلى احواض هداليا ومتاتيب ووقر بمحلية شمال الدلتا لشرب الانسان والحيوان.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي قام بها إلى قنوات الري بمشروع القاش الزراعي رافقه وزير الانتاج والموارد الاقتصادية ومديري وحدة ترويض القاش ومشروع القاش الزراعي ومهندسي ادارة الري بغرض الوقوف على موقف الري بالمشروع وانسياب مياه الشرب إلى الاحواض.

واستمع الوالي إلى تنوير شامل من مديري وحدة الترويض والقاش ومهندسي الري حول الاشكاليات التي حالت دون وصول المياه إلى الاحواض بمحلية شمال الدلتا والسبل الكفيلة لمعالجة الاشكال قبل نهاية موسم فيضان القاش.

وكشف مدير الترويض عن المساعي التي بذلتها الوحدة خلال الفترة الماضية والاعمال المنجزة لتوصيل المياه إلى فموم متاتيب وهداليات بالاضافة للاعمال التي شملت عمليات ترويض النهر ومعالجة ومراجعة كسور القاش في جسور الصعايدة ومورس ومنع خروجه عن المجرى الرئيسي.

واوضح ان النقص في (الدربندي) الاخشاب الخاصة بقفل الفموم أعاق اتمام العملية اذ تسلمت الوحدة (100) قطعة خشبية تم توزيعها على الفموم.

واضاف ان موقف ري الاراضي الزراعية بصورة عامة جيد ولم تحدث أي كسورات هذا العام مقارنة بالعام السابق وذلك لقلة تدفقات المياه عن العام السابق.