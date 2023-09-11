خلال زيارة بن سلمان.. السعودية والهند توقعان أكثر من 50 اتفاقية





وقعت السعودية والهند أكثر من 50 اتفاقية خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للعاصمة الهندية نيودلهي، بحسب وزارة الاستثمار السعودية.

وشملت الاتفاقيات مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وريادة الأعمال، والكيماويات، والطاقة، والصناعات المتقدمة.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة عقب لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن البلدين سيبذلان جهدهما لتحقيق الممر الاقتصادي على أرض الواقع.

وقال بن سلمان إن المشروع سيسهم في تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول المعنية، ومد خطوط أنابيب تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات نقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة عالية.

وكشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي، أن صندوق الاستثمارات العامة- الذي يدير أصولاً تفوق 750 مليار دولار- يدرس فتح فرع له في نيودلهي، ما يؤشر إلى اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في الشركات الهندية التي تشهد نشاطاً لافتاً في الآونة الأخيرة.

وأجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي، الإثنين، حيث التقى فخام دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند.

وقالت وكالة “واس” السعودية إنه عند وصول ابن سلمان إلى القصر الرئاسي (راشتر ابتي بهوان)، كان في استقباله رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

تم تنظيم مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، حيث حضرت مجموعة من الخيول عند دخولهم بوابة القصر الرئاسي، وأُطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيبية، كما تم التقاط الصور الرسمية خلال هذه المناسبة، وعزف السلامين الملكي السعودي والهندي.

أعقب ذلك مصافحة الأمير محمد بن سلمان أعضاء الحكومة الهندية، بما في ذلك وزراء الحكومة وكبار المسؤولين وفي المقابل، صافحت رئيسة الهند أيضًا أعضاء الوفد السعودي.

صحيفة الدستور