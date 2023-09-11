تأهيل الطريق بين “مدني – الخرطوم” و “مدني – سنار”





أرجع الاستاذ اسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى تفقده صباح اليوم سير العمل في صيانة الطريق الرابط بين شارع (مدني _ الخرطوم) القومي و طريق (سنار _ مدني) عند مداخل مدينة مدني الشمالي بطول 5.5 كيلومتر تأثر طرق مدني الداخلية وإزالة الأسفلت وطبقات الأساس لمرور الشاحنات الكبيرة والباصات السفرية بحمولات تتجاوز الطاقة التصميمية للطرق الداخلية.

واعرب الوالي عن شكره وإشادته بوزارة البنى التحتية والنقل وشركة بتروكات في معالجة مشاكل الطرق في إطار المسؤلية المجتمعية للشركة .

فيما أكد المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف أن الحمولة الزائدة للشاحنات العابرة للولاية أدت لانهيار وتدمير الطرق الداخلية بمدني مشيراً لإلتزام شركة بتروكات بصيانة ومعالجة ضمن المسؤلية المجتمعية وبعدد 27 آلية للإسهام في إنسياب حركة الشاحنات العابرة لولايات سنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض ومعالجة الإختناقات المرورية داخل المدينة، مناشداً شرطة المرور بمنع الشاحنات العابرة من دخول المدينة.

وأعلن أن الايام المقبلة ستشهد إنفاذ حزمة من مشاريع الطرق في الولاية .

من جانبه أعلن العميد شرطة خميس أحمد مدني مدير شرطة مرور الولاية تطبيق مخالفات الضبط المروري والقانوني للشاحنات العابرة داخل طرق مدني ومعالجة الإختناقات المرورية داخل مدينة مدني والمحافظة على الطرق والجسور الداخلية.