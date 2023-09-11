سياسية
باخرة مواد غذائية من الصين دعما للسودان
قدمت جمهورية الصين الشعبيه دعما وتبرع للسودان باخرة محملة ب 1000 الف طن ارز ومواد مستلزمات طبية وذلك لمساعدة السودان في الظروف الحالية.
وإلتقى الاستاذ جمال النيل عبدالله وكيل وزارة التنمية الإجتماعية رئيس اللجنة المتخصصة للطوارئ الإنسانية بمكتبه اليوم بمدينة بورتسودان القائم بأعمال السفارة الصيني بالسودان.
حيث أكد أن الدعم المقدم من جمهورية الصين امتدادا لدعم كبير وممتد منذ فتره طويلة مشيدا بجهود دولة الصين الشعبية في تقديم الدعم للسودان .
من جانبه قال القائم بأعمال سفارة الصين الشعبية بالسودان انه تمت مناقشة كيفية استلام التبرع الصيني للسودان، معربا عن أمله ان يستفيد السودانيين من الدعم في الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد .
سونا
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