باخرة مواد غذائية من الصين دعما للسودان

حيث أكد أن الدعم المقدم من جمهورية الصين امتدادا لدعم كبير وممتد منذ فتره طويلة مشيدا بجهود دولة الصين الشعبية في تقديم الدعم للسودان .

من جانبه قال القائم بأعمال سفارة الصين الشعبية بالسودان انه تمت مناقشة كيفية استلام التبرع الصيني للسودان، معربا عن أمله ان يستفيد السودانيين من الدعم في الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد .

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