التجار ورجال الأعمال بالنيل الابيض يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة





أعلن قطاع التجار ورجال الأعمال بولاية النيل الابيض وقوفهم و دعمهم اللامحدود للقوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع المنحلة بالخرطوم واكدوا أن دعمهم لنصرة الجيش بالمال والعتاد مستمر إلى حين انجلاء الموقف الأمني وتحرير كل شبر من دنس الخونة والمرجفين الجنجويد.

جاء ذلك خلال نفرة التعبئة و الإستنفار لنصرة ودعم القوات المسلحة التي نظمها قطاع التجار ظهر اليوم اليوم بقاعة أمانة الحكومة بربك، بحضور الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض والاستاذة فاطمه الحاج وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف رئيس اللجنة المالية باللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية، واللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه الثامنة عشر مشاه وقادة الأجهزة الأمنية.

وجدد التجار وقوفهم في خندق واحد مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد متمردي الدعم السريع بالخرطوم.

من جهته اشاد والي النيل الأبيض المكلف لدي مخاطبته اللقاء الحاشد بتدافع قطاعات النيل الابيض وقوفهم ودعمهم اللامحدود للقوات المسلحة، مؤكدا قدرة الولاية لتلبية متطلبات القوات المسلحة، وقال إن نفرة القطاعات تمثل دفعه معنوية للقوات المسلحة لاداء دورها المنوط بها في حفظ الأمن والإستقرار وحماية مكتسبات الوطن.