والي الشمالية يطمئن علي موقف الامداد الدوائي بالولاية





وقف والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي خلال زيارته لمخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية الشمالية بدنقلا وإطمأن من خلاله على موقف الإمداد الدوائي وإنسياب أدوية الطوارئ والمنح والهبات .

وأكد الوالي إستمرار جهود حكومة الولاية وتعاونها مع وزارة الصحة الاتحادية وكافة الجهات ذات الصلة لتوفير الادوية خاصة الأدوية المنقذة للحياة وأصحاب الأمراض المزمنة و تخفيف حجم المعاناة عن المواطنين الذين يبحثون عن الادوية لاسيما في ظل الظروف الأمنية الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

واشاد بجهود الصندوق القومي للامدادات الطبية و وزارتي الصحة الاتحادية والولائية ولجنة إستلام وتوزيع أدوية الطوارئ والمنح والهبات بالولاية و دورهم الكبير في إستقرار خدمة الإمداد الدوائي.

من جانبه أكد مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية الشمالية الدكتور حمد النيل الباقر احمد في تصريح لسونا أن والي الولاية الشمالية وقف من خلال زيارته لمخازن الصندوق علي إستلام حصة الولاية من أدوية المنحة السعودية والتي تحتوي علي كميات من المحاليل الوريدية والاصناف الضرورية الخاصة بالطوارئ والتي سيتم توزيعها علي جميع مستشفيات الولاية.

وأشار إلى أن موقف المحاليل مستقر و مطمئن و يكفي الولاية لثلاثة أشهر وأضاف أن الأيام القليلة القادمة ستشهد وصول عدد من الأصناف الخاصة بمرضى غسيل الكلى عبر الغرفة الإقليمية بولاية الجزيرة فضلا عن وصول أول صنف مبرد من الانسولين والمحاليل الخاصة بطواريء الخريف من مدينة بورتسودان و كذلك وصول كميات من أدوية غسيل الكلي و مرضي السرطان.