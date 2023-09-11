عالمية

شاهد بالصور الشيخ تميم لرئيسة وزراء ايطاليا: مرحبا بالصديقة جورجيا في الدوحة

2023/09/11
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الدوحة

قال الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر بأن مباحثاته المثمرة يوم الاثنين مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني محطة مهمة في تعاونهما الثنائي الذي يتطور باستمرار في شتى المجالات الحيوية، وبنحو يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وكتب الشيخ تميم على صفحته الرسمية بتطبيق “أكس” مرحبا بالصديقة جورجيا في الدوحة. ومرفقاً صور اللقاء.
شاهد الصور:
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رصد وتحرير – “النيلين”

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