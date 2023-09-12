لجنة الطواريء الصحية بنهر النيل تطلع على الوضع الصحي بالولاية

عقدت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بولاية نهر النيل اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتورة أمل أحمد مجذوب مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بقاعة رئاسة وزارة الصحة بعطبرة برعاية الإتحاد الاوربي ومنظمة الصحة العالمية والتي تجيء ضمن تنفيذ خطتها استجابة للاحداث الراهنه بالبلاد.

واستمع الإجتماع إلى موجهات الإجتماع السابق وتقييم ومتابعة تنفيذها كما استعرض تقارير الوضع الصحي بالولاية وخطة المشروع التغذوي التشغيلية للطوارئ لمنظمة رعاية الطفولة والتقارير التفصيلية لصحة البيئة وسلامة المياه إلى جانب الحوجة التحصينية من التطعيمات الروتينية بالإضافة إلى التدخلات السريعة لبرنامج مكافحة الملاريا ونواقل الأمراض.