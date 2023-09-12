شاهد بالفيديو.. الفنانة ريان الساتة تثير ضجة واسعة على مواقع التواصل.. تغني “حافية” وتصرخ في الصالة: (دا قرار والجكس خالات كبار..خالة مضمونة ولا شافعة مجنونة)





أثارت الفنانة السودانية ريان الساتة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها وهي تغني في حفل ساهر بإحدى الصالات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيديو المطربة ريان تحت عنوان (قرار ريان).

وظهرت الساتة خلال المقطع وهي تغني في المسرح “حافية” القدمين, وقدمت وصلة غنائية على أنغام أغنية مثيرة تقول فيها (دا قرار والجكس خالات كبار..خالة مضمونة ولا شافعة مجنونة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين