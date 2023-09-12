شاهد بالفيديو.. نافسها في الرقص الإستعراضي.. شاب سوداني يدهش الفنانة هدى عربي ويصيبها بالذهول ويخطف منها أجمل “شبال” خلال حفل أحيته بالإمارات





تصدر مقطع فيديو للفنانة هدى عربي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة ومشاركة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني يقتحم المسرح الذي كانت تغني فيه الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بإحدى إمارات دولة الإمارات العربية وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وقدم الشاب فاصل من الرقص مع المطربة هدى عربي بطريقة أدهشتها وأصابتها بالذهول بعد أن نافسها في الرقص الاستعراضي وسحب منها البساط.

كما قام الشاب وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بخطف “شبال” من الفنانة أثناء الرقص بطريقة وصفها المتابعون بأجمل لقطة وأجمل شبال.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين