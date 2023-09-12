شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يتفوق على الفنان صلاح ولي في “الجنون” ويقدم معه فاصل من الرقص المثير بطريقة تثير إعجاب المتابعين





لفت عريس سوداني أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفافه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد دخل العريس في وصلة رقص مثيرة وبطريقة “جنونية” مع مطرب الحفل صلاح ولي المشهور بتصرفاته “الجنونية” في الحفلات.

ووفقاً لما ذكر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فقد تفوق العريس على مطرب الحفل صلاح ولي, وكتب أحدهم (العريس قال لصلاح ولي انت بتعرف شنو) لترد عليه إحدى المعلقات:(العروس الفرفوش رزق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين