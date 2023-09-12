شاهد بالصور.. لاعبا الهلال السوداني والمنتخب الوطني يحملان السلاح وينضمان للقوات المسلحة دفاعاً عن الوطن





أعلن اثنين من لاعبي الهلال السوداني انضمامهما للقوات المسلحة السوداني في معركتها ضد قوات الدعم السريع الدائرة الآن بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور لاثنين من لاعبي الهلال السابقين وهما يرتديان الزي العسكري للجيش.

ووفقاً لما نشر الرواد فقد أعلن مهاجم الهلال السابق صلاح الضي والظهير الأيمن حسين أفول استجابتهما لنداء الوطن ضمن عدد من المواطنين المستنفرين للانضمام للجيش.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وجدت خطوة الثائي السابق لنادي الهلال الاشادة والتقدير من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين