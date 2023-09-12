مجلس وزراء النيل الازرق: زيارة البرهان جاءت تأكيداً على استقرار الاقليم





عقد مجلس وزراء حكومة إقليم النيل الأزرق اليوم جلسةً طارئةً بقاعة الإجتماعات بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم . وبحضور الأستاذة فواتح النور البشير رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة الناطق الرسمي بإسم الحكومة .

وأوضحت فواتح أن الإجتماع تناول بالتقييم نتائج زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للإقليم مطلع الأسبوع الحالي , موضحةً أن الزيارة كانت لها دلالات أكدت على الإستقرار الذي ينعم به الإقليم، مشيرة إلى الزيارات التي قام بها عدد من المسئولين على المستوى الإتحادي للإقليم خلال فترة الحرب.

وأبانت أن الزيارة لها مكاسب كبيرة تصب في خانة الجهود الرامية لتعزيز الإستقرار والسلام والتنمية بالإقليم، وكشفت عن المكاسب التي تحققت بفضل زيارة السيد رئيس مجلس السيادة في مقدمتها التصديق بتوسيع وتحديث مطار الدمازين ليصبح مطاراً دولياً الى جانب تشييد طريق الدمازين/الكرمك وذلك بناءاً على التقرير الذي قدمته حكومة الإقليم في لقائها بالسيد رئيس مجلس السيادة.