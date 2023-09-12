وفد قطري يصل البلاد لبحث كيفية دعم القطاع الصحي





وصل إلى ولاية البحر الأحمر اليوم الوفد القطري لبحث تقييم الوضع ودعم القطاع الصحي بالسودان برئاسة الدكتور محمد صلاح مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري.

وكان في استقباله بمطار بورتسودان الدولي مدير عام قطاع الصحة الوزير المكلف بولاية البحر الأحمر د٠ابراهيم ملك الناصر والقائم بأعمال سفارة دولة قطر في السودان ا. راشد المقيرح و د. الفاتح ربيع مدير الحجر الصحي القومي وا. عبد الرحمن بالعيد رئيس اللجنة التسيرية لجمعية الهلال الأحمر السوداني، ود. ا صلاح دعاك مدير الهلال الأحمر القطري مكتب السودان ورئيس بعثة الإتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بالسودان.

وتأتي زيارة الوفد للبلاد ضمن مبادرة قطرية – مصرية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة السودانية ووزارة الخارجية لمساعدة المتاثرين بالحرب في السودان.

ويستضيف الوفد الهلال الأحمر القطري مكتب السودان، وتهدف الزيارة لتقييم الوضع الصحي والوقوف على إمكانيات الدعم والتدخلات المناسبة لمساعدة القطاع الصحي في الاستجابة للاحتياجات الطبية والصحية التي تسبب فيها النزاع في السودان.

وسيلتقي الوفدان القطري والمصري وزير الصحة الاتحادي د٠هيثم محمد إبراهيم يوم غد بعد وصول الوفد المصري يوم الثلاثاء للبلاد في اجتماعات بمشاركة الهلال الأحمر القطري لبحث ومناقشة تنفيذ المبادرة المصرية القطرية لدعم القطاع الصحي بما يحقق الهدف من المبادرة التي تهدف لمساعدة ضحايا النزاع في السودان.