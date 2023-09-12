البرهان يلتقي «الحلو »في أسمرا ويدعوه لقتال «الدعم السريع »..!





قالت مصادر مطلعة لسودان تربيون، إن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التقى رئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو بأسمرا، الإثنين، وطلب منه القتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

ويعد لقاء البرهان والحلو بأسمرا الثاني من نوعه خلال اسبوع بعد تسريبات أكدت اجتماع الرجلين في جوبا لدى زيارة قائد الجيش السوداني إلى جنوب السودان.

وحسب المصادر التي تحدثت لسودان تربيون فإن البرهان طلب من قائد الجيش الشعبي – القتال إلى جانب الجيش السوداني في الحرب الدائرة ضد الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وأضافت أن البرهان تعهد بتأمين الخطوط الخلفية لقوات الحركة الشعبية شمال حال تحركها للالتحاق بجبهات القتال في الخرطوم عبر الوصول الى ولاية الجزيرة المتاخمة للعاصمة أو القتال ضد الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان.

وذكرت ذات المصادر أن البرهان وافق على شروط الحلو القديمة المتجددة والتي تشمل مطالب مضمنة في مذكرة تفاهم بين الحلو ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وحسب المصادر فإن هذه الشروط التي قبل بها البرهان تشمل تبني العلمانية ووقف سيطرة الإسلاميين على مفاصل الدولة بالسودان. وأفادت أن الحلو طلب مهلة أسبوع للموافقة على عرض قائد الجيش للتشاور مع المجلس التشريعي للحركة الشعبية.

وقبل اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم منتصف أبريل المنصرم ،راج مقطع فيديو لقائد ثاني الحركة الشعبية شمال جقود مكوار في مارس الماضي قال فيه إن البرهان وعضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي سبق أن طالبا قائد الحركة الشعبية بمقاتلة الدعم السريع.

وبعد نشوب الحرب حاولت قوات الحركة الشعبية التوسع في عدة مناطق بجنوب كردفان والنيل الأزرق مستغلة انشغال الجيش بحربه ضد الدعم السريع.

سودان تربيون