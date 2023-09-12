الداخلية تستجيب لالتماس فتاة يتيمة بعقد قرانها بمسجد الشرطة – صورة





استجابت وزارة الداخلية المصرية لإلتماس فتاة بإحدى دور رعاية الأيتام لتوفير قاعة بدار مناسبات مسجد الشرطة بالدراسة لعقد قرانها. ومن جانبها تقدمت الفتاة ومسئولى دار الرعاية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة، مشيدين بالدور الهام للوزارة فى توفير أوجه الدعم وتفعيل المشاركات المجتمعية المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف والحالات الإنسانية.

بوابة فيتو