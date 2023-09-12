قافلة طبية للسودان من السفارة السودانية بالقاهرة

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة عن وصول قافلة طبية للسودان بعد تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر المصري، حيث قدم السفير محمد عبد الله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى مصر شكره لوزارة الخارجية المصرية والهلال الأحمر المصري لجهودهم في إرسال القافلة للسودان مشيراً للتعاون الكبير الذي تجده السفارة من وزارة الخارجية المصرية في هذا الصدد.

يُذكر أن السفارة السودانية وبالتنسيق مع بعض المبادرات السودانية والمصرية والعربية في جمهورية مصر العربية كانت قد أرسلت عدة قوافل غذائية وطبية منذ نشوب حرب تمرّد مليشيا الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية، بعضها كان قد تم إرساله للمعابر الحدودية والبعض الآخر تم إرساله إلى عدد من المُدن مباشرة.

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