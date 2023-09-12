سياسية
قافلة طبية للسودان من السفارة السودانية بالقاهرة
أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة عن وصول قافلة طبية للسودان بعد تنسيق الجهود مع الهلال الأحمر المصري، حيث قدم السفير محمد عبد الله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى مصر شكره لوزارة الخارجية المصرية والهلال الأحمر المصري لجهودهم في إرسال القافلة للسودان مشيراً للتعاون الكبير الذي تجده السفارة من وزارة الخارجية المصرية في هذا الصدد.
وقال الدكتور الرشيد محمد حمزة المستشار الطبي بالسفارة السودانية بالقاهرة أن القافلة تحوي كميات من الأدوية الطبية التي تلبي الاحتياجات الضرورية للمرضى بالسودان .
واشار للتنسيق المحكم مع الهلال الأحمر المصري والذي قام بترحيل الأدوية بحراً عبر ميناء سَفاجة وأشار إلى أن وزارة الصحة السودانية ستستلم أدوية القافلة بميناء بورتسودان وستعمل على توزيعها وفقاً للحوجة بالخرطوم والولايات.
يُذكر أن السفارة السودانية وبالتنسيق مع بعض المبادرات السودانية والمصرية والعربية في جمهورية مصر العربية كانت قد أرسلت عدة قوافل غذائية وطبية منذ نشوب حرب تمرّد مليشيا الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية، بعضها كان قد تم إرساله للمعابر الحدودية والبعض الآخر تم إرساله إلى عدد من المُدن مباشرة.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد